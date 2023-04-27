de Burgh Walter
Место рожденияCastle Connaught
Дата рожденияОколо 1230
Дата смерти28.07.1271
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1230
Отец: не указан
Мать: не указана
Castle Connaught
Бракосочетание
Около 1257
Жена: Fitzjohn Aveline
Shere, Farnbridge, Surrey, England
Рождение ребёнка
1259
Сын: De Burgh Richard (The Red Earl)
Мать ребёнка: Fitzjohn Aveline
Ulster Plantation, Ulster, Ireland
Рождение ребёнка
Около 1263
Дочь: De Burgh Gille (Giles)
Мать ребёнка: Fitzjohn Aveline
Connaught
Работа или профессия
Неизвестно
1st Earl of Ulster, 2nd Lord of Connaught, 2nd Earl of Ulster
Смерть
28.07.1271
Castle, Connaught,
Похороны
Неизвестно
Monastery of Athassel, Tipperary, Ireland