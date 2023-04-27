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de Burgh Walter

Место рождения

Castle Connaught

Дата рождения

Около 1230

Дата смерти

28.07.1271

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1229 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1230

Отец: не указан

Мать: не указана

Castle Connaught
Бракосочетание
Около 1257

Жена: Fitzjohn Aveline

Shere, Farnbridge, Surrey, England
Рождение ребёнка
1259

Сын: De Burgh Richard (The Red Earl)

Мать ребёнка: Fitzjohn Aveline

Ulster Plantation, Ulster, Ireland
Рождение ребёнка
Около 1263

Дочь: De Burgh Gille (Giles)

Мать ребёнка: Fitzjohn Aveline

Connaught
Работа или профессия
Неизвестно
1st Earl of Ulster, 2nd Lord of Connaught, 2nd Earl of Ulster
Смерть
28.07.1271
Castle, Connaught,
Похороны
Неизвестно
Monastery of Athassel, Tipperary, Ireland