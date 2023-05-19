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Дракин Владимир Демьянович
Дракин Владимир Демьянович
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Место рождения
Казахстан
Дата рождения
1961
Дата смерти
2022
Пол
Мужской
Отец
Дракин Демьян
Мать
(Черненко) Мария Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец:
Дракин Демьян
Мать:
Мария Петровна
Казахстан
Смерть
2022
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