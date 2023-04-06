Кувыркина Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувыркина Надежда Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кувыркин Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувыркин Александр Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Сандогорский с/с
Место жительства
Неизвестно
Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Сандогорский с/с
Смерть
Неизвестно
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