Кувыркина Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кувыркин Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Сандогорский с/с
Место жительства
Неизвестно
Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Сандогорский с/с
Смерть
Неизвестно