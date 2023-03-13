Завьялова (-) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялова (-) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1870 ст.

Дочь: Звонова Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Завьялов Никита Прокопьевич

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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