Завьялова (-) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1870 ст.
Дочь: Звонова Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Завьялов Никита Прокопьевич
Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно