Карабанов Игорь Гургенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1937
Дата смерти24.03.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1972
Мать ребёнка: Гукасян - Караганова Жанна Оганесовна
Рождение ребёнка
20.01.1975
Дочь: Караханова Маргарита Игоревна
Мать ребёнка: Гукасян - Караганова Жанна Оганесовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.2019