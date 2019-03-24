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Карабанов Игорь Гургенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1937

Дата смерти

24.03.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1972

Сын: Караханов Роман Игоревич

Мать ребёнка: Гукасян - Караганова Жанна Оганесовна

Рождение ребёнка
20.01.1975

Дочь: Караханова Маргарита Игоревна

Мать ребёнка: Гукасян - Караганова Жанна Оганесовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гукасян - Караганова Жанна Оганесовна

Смерть
24.03.2019