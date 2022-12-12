- Фёкла Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1756 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1756 ст.
Отец: - Карп -
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1771 и 1778
Бракосочетание
Между 1774 и 1781 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1787 ст.
Отец ребёнка: Чарушин Василий Степанович
Чарушины, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно