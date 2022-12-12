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- Фёкла Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1756 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1753 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1756 ст.

Отец: - Карп -

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1771 и 1778

Муж: Чарушин Василий Степанович

Бракосочетание
Между 1774 и 1781 ст.

Муж: Чарушин Василий Степанович

Рождение ребёнка
Вычислено 1787 ст.

Сын: Чарушин Сидор Васильевич

Отец ребёнка: Чарушин Василий Степанович

Чарушины, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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