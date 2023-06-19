Петрухина (Игнатьева) Анна Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрухина (Игнатьева) Анна Стефановна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.12.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1861 ст.

Отец: Захаров Стефан Игнатьевич

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.01.1882 ст.

Муж: Петров-Петрухин Роман Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.10.1882 ст.

Дочь: Петрухина Анастасия Романовна

Отец ребёнка: Петров-Петрухин Роман Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.04.1885 ст.

Сын: Петрухин Георгий Романович

Отец ребёнка: Петров-Петрухин Роман Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.05.1887 ст.

Сын: Петрухин Никита Романович

Отец ребёнка: Петров-Петрухин Роман Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.07.1888 ст.

Сын: Петрухин Илья Романович

Отец ребёнка: Петров-Петрухин Роман Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.05.1891 ст.

Сын: Терентьев-Петрухин Феодор Романович

Отец ребёнка: Петров-Петрухин Роман Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.02.1894 ст.

Сын: Петрухин Дмитрий Романович

Отец ребёнка: Петров-Петрухин Роман Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.10.1896 ст.

Сын: Петрухин Андрей Романович

Отец ребёнка: Петров-Петрухин Роман Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.1898 ст.

Сын: Петрухин Алексей Романович

Отец ребёнка: Петров-Петрухин Роман Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно