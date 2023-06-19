Петрухина (Игнатьева) Анна Стефановна
Место рождения
Дата рождения02.12.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1861 ст.
Отец: Захаров Стефан Игнатьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1882 ст.
Рождение ребёнка
24.10.1882 ст.
Дочь: Петрухина Анастасия Романовна
Отец ребёнка: Петров-Петрухин Роман Трофимович
Рождение ребёнка
06.04.1885 ст.
Сын: Петрухин Георгий Романович
Отец ребёнка: Петров-Петрухин Роман Трофимович
Рождение ребёнка
25.05.1887 ст.
Сын: Петрухин Никита Романович
Отец ребёнка: Петров-Петрухин Роман Трофимович
Рождение ребёнка
14.07.1888 ст.
Отец ребёнка: Петров-Петрухин Роман Трофимович
Рождение ребёнка
12.05.1891 ст.
Сын: Терентьев-Петрухин Феодор Романович
Отец ребёнка: Петров-Петрухин Роман Трофимович
Рождение ребёнка
05.02.1894 ст.
Сын: Петрухин Дмитрий Романович
Отец ребёнка: Петров-Петрухин Роман Трофимович
Рождение ребёнка
15.10.1896 ст.
Сын: Петрухин Андрей Романович
Отец ребёнка: Петров-Петрухин Роман Трофимович
Рождение ребёнка
11.02.1898 ст.
Сын: Петрухин Алексей Романович
Отец ребёнка: Петров-Петрухин Роман Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно