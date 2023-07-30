Курбатова Феодосия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова Феодосия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1854

Сын: Курбатов Федор Георгиевич

Отец ребёнка: Курбатов Георгий Трифонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.07.1856

Сын: Курбатов Кузьма Георгиевич

Отец ребёнка: Курбатов Георгий Трифонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Георгий Трифонович

Смерть
Неизвестно