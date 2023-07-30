Курбатова Феодосия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1854
Сын: Курбатов Федор Георгиевич
Отец ребёнка: Курбатов Георгий Трифонович
Рождение ребёнка
04.07.1856
Сын: Курбатов Кузьма Георгиевич
Отец ребёнка: Курбатов Георгий Трифонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно