Захарова (Киприянова) Неонила Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Киприянова) Неонила Павловна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
19.01.1841 ст.

Муж: Захаров Алексей Игнатьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.12.1841 ст.

Дочь: Захарова Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Захаров Алексей Игнатьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.02.1843 ст.

Дочь: Захарова Агапия Алексеевна

Отец ребёнка: Захаров Алексей Игнатьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.07.1848 ст.

Дочь: Захарова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Захаров Алексей Игнатьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно