Захарова (Киприянова) Неонила Павловна
Место рождения
Дата рождения1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1841 ст.
Рождение ребёнка
09.12.1841 ст.
Дочь: Захарова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Захаров Алексей Игнатьевич
Рождение ребёнка
13.02.1843 ст.
Дочь: Захарова Агапия Алексеевна
Отец ребёнка: Захаров Алексей Игнатьевич
Рождение ребёнка
08.07.1848 ст.
Дочь: Захарова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Захаров Алексей Игнатьевич
Смерть
Неизвестно