Ершова (Зубрилина) Мария Евфимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (Зубрилина) Мария Евфимова

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.06.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1891 ст.

Отец: Зубрилин (Ратников) Ефим (Евфимий) Иванов

Мать: Зубрилина Емельянова (Карягина) Фекла Флорова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки состоящий в запасе армии рядовой Евфимий Иванов и законная его жена Фекла Флорова,оба православные
Крещение
09.06.1891 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Иван Васильев и той же деревни крестьянская жена Евдокия Иванова
Бракосочетание
18.01.1912 ст.

Муж: Ершов Василий Иванов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.04.1913 ст.

Дочь: (Ершова) Ирина Васильева

Отец ребёнка: Ершов Василий Иванов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.09.1914 ст.

Сын: Ершов Димитрий Васильев

Отец ребёнка: Ершов Василий Иванов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Ершов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ершов Василий Иванов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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