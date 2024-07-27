Ершова (Зубрилина) Мария Евфимова
Место рождения
Дата рождения06.06.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1891 ст.
Деревни Нератовки состоящий в запасе армии рядовой Евфимий Иванов и законная его жена Фекла Флорова,оба православные
Крещение
09.06.1891 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Иван Васильев и той же деревни крестьянская жена Евдокия Иванова
Бракосочетание
18.01.1912 ст.
Муж: Ершов Василий Иванов
Рождение ребёнка
07.04.1913 ст.
Дочь: (Ершова) Ирина Васильева
Отец ребёнка: Ершов Василий Иванов
Рождение ребёнка
18.09.1914 ст.
Отец ребёнка: Ершов Василий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1927
Отец ребёнка: Ершов Василий Иванов
Смерть
Неизвестно