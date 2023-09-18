(Лялина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лялина) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1970 по 1971

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1970 по 1971

Отец: Лялин Анатолий

Мать: Лялина Валентина

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