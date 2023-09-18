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(Лялина) Наталья
(Лялина) Наталья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
С 1970 по 1971
Пол
Женский
Отец
Лялин Анатолий
Мать
Лялина (Цапца) Валентина
Дети
Не указаны
Добавил:
ТП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
С 1970 по 1971
Отец:
Лялин Анатолий
Мать:
Лялина Валентина
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