Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Гнучев Николай Афанасьевич
Курск
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Гнучев Николай Афанасьевич
Курск
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Гнучев Николай Афанасьевич
Курск