Фекла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Гнучев Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Гнучев Николай Афанасьевич

Курск
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Гнучев Николай Афанасьевич

Курск
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Гнучев Николай Афанасьевич

Курск
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