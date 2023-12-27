Гнучев Николай Афанасьевич
Место рожденияКурск
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Гнучев Афанасий
Мать: ?
Курск
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Курск
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Курск
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Курск
Смерть
Неизвестно