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Гнучев Николай Афанасьевич

Место рождения

Курск

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Гнучев Афанасий

Мать: ?

Курск
Рождение ребёнка
1828

Сын: Гнучев Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Курск
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Курск
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Курск
Смерть
Неизвестно
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