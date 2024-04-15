Ковалева (Назаренко) Матрона Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Назаренко) Матрона Сергеевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

07.11.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1871 ст.

Отец: Назаренко Сергей Андреевич

Мать: Назаренко Ксения Васильевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7ND-6?i=402&cc=3511744
Крещение
08.11.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
13.06.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Акилина Ивановна Котенко
Восприемник
06.12.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Варвара Федоровна Назаренко
Бракосочетание
01.11.1892 ст.

Муж: Ковалев Прокопий Степанович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
07.09.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Елизавета Яковлевна Рудоменко
Рождение ребёнка
23.07.1894 ст.

Дочь: Ковалева Христина Прокофьевна

Отец ребёнка: Ковалев Прокопий Степанович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
24.09.1897 ст.

Дочь: Ефросиния Прокофьевна

Отец ребёнка: Ковалев Прокопий Степанович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CY-F?i=160&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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