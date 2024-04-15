Ковалева (Назаренко) Матрона Сергеевна
Место рождения
Дата рождения07.11.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1871 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7ND-6?i=402&cc=3511744
Крещение
08.11.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
13.06.1891 ст.
Акилина Ивановна Котенко
Восприемник
06.12.1891 ст.
Варвара Федоровна Назаренко
Бракосочетание
01.11.1892 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
07.09.1893 ст.
Елизавета Яковлевна Рудоменко
Рождение ребёнка
23.07.1894 ст.
Дочь: Ковалева Христина Прокофьевна
Отец ребёнка: Ковалев Прокопий Степанович
Рождение ребёнка
24.09.1897 ст.
Дочь: Ефросиния Прокофьевна
Отец ребёнка: Ковалев Прокопий Степанович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CY-F?i=160&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно