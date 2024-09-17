Кашин Геннадий Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.02.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1896
Отец: Кашин Василий Иванович
Мать: Кашина Ксения Андреевна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 69 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1896 год | 5
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кашина (Якуничева) Параскева Васильевна
Крещение
21.02.1896
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1896 год | 5
Бракосочетание
Около 1924
Рождение ребёнка
26.11.1924
Сын: Кашин Василий Геннадьевич
Мать ребёнка: Кашина (Якуничева) Параскева Васильевна
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 19
Рождение ребёнка
22.10.1926
Сын: Кашин Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Кашина (Якуничева) Параскева Васильевна
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 19
Смерть
Неизвестно