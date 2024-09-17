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Кашин Геннадий Васильевич

Место рождения

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.02.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1896

Отец: Кашин Василий Иванович

Мать: Кашина Ксения Андреевна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 69 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1896 год | 5
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашин Федор Геннадьевич

Мать ребёнка: Кашина (Якуничева) Параскева Васильевна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
21.02.1896
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1896 год | 5
Бракосочетание
Около 1924

Жена: Кашина (Якуничева) Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
26.11.1924

Сын: Кашин Василий Геннадьевич

Мать ребёнка: Кашина (Якуничева) Параскева Васильевна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 19
Рождение ребёнка
22.10.1926

Сын: Кашин Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Кашина (Якуничева) Параскева Васильевна

Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 19
Смерть
Неизвестно

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