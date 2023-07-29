Буравлева Феодосия Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буравлева Феодосия Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1820

Сын: Буравлев Яков Федотович

Отец ребёнка: Буравлев Федот Леонтьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 01.10.1822

Дочь: Буравлева Фекла Федотовна

Отец ребёнка: Буравлев Федот Леонтьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.11.1823

Сын: Буравлев Иван Федотович

Отец ребёнка: Буравлев Федот Леонтьевич

Рождение ребёнка
1826 или 1827

Дочь: Маликова Евдокия Федотовна

Отец ребёнка: Буравлев Федот Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буравлев Федот Леонтьевич

Смерть
Неизвестно