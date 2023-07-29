Буравлева Феодосия Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1820
Отец ребёнка: Буравлев Федот Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 01.10.1822
Дочь: Буравлева Фекла Федотовна
Отец ребёнка: Буравлев Федот Леонтьевич
Рождение ребёнка
11.11.1823
Отец ребёнка: Буравлев Федот Леонтьевич
Рождение ребёнка
1826 или 1827
Дочь: Маликова Евдокия Федотовна
Отец ребёнка: Буравлев Федот Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно