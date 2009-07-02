Чупров Виктор Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.08.1961
Дата смерти02.07.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1987
Сын: Чупров Евгений Викторович
Мать ребёнка: Чупрова Нина Вячеславовна
Рождение ребёнка
20.12.1988
Мать ребёнка: Чупрова Нина Вячеславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.07.2009