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Чупров Виктор Васильевич

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Место рождения

Печора, Муниципальный район Печора, Республика Коми

Дата рождения

09.08.1961

Дата смерти

02.07.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1963 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Печора, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Рождение ребёнка
09.02.1987

Сын: Чупров Евгений Викторович

Мать ребёнка: Чупрова Нина Вячеславовна

Печора, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Рождение ребёнка
20.12.1988

Сын: Чупров Иван Викторович

Мать ребёнка: Чупрова Нина Вячеславовна

Печора, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупрова Нина Вячеславовна

Смерть
02.07.2009
Печора, Муниципальный район Печора, Республика Коми
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