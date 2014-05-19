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Абрамов Артём Витальевич
Абрамов Артём Витальевич
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Место рождения
Щекино
, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Дата рождения
19.05.2014
Пол
Мужской
Отец
Абрамов Виталий Николаевич
1987 г.р.
Мать
Абрамова (Панина) Софья Владимировна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.2014
Отец:
Абрамов Виталий Николаевич
Мать:
Абрамова Софья Владимировна
Щекино
, Щекинский муниципальный район, Тульская область
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