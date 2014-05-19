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Абрамов Артём Витальевич

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Место рождения

Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

19.05.2014

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.2014

Отец: Абрамов Виталий Николаевич

Мать: Абрамова Софья Владимировна

Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область