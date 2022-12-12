Белобородько Агафья Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти10.01.1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Белобородько Гаврила Иванович
Отец ребёнка: Белобородько Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Белобородько Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Белобородько Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Белобородько Иван Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Белобородько Иван Трофимович
Смерть
10.01.1797