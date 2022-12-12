Белобородько Агафья Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белобородько Агафья Кондратьевна

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

1742

Дата смерти

10.01.1797

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Белобородько Гаврила Иванович

Отец ребёнка: Белобородько Иван Трофимович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Белобородько Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Белобородько Иван Трофимович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Белобородько Иван Трофимович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Белобородько Иван Трофимович

Смерть
10.01.1797
Носовка, Чернігівська область
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