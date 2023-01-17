Белобородько Иван Трофимович
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Белобородько Гаврила Иванович
Мать ребёнка: Белобородько Агафья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Белобородько Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Белобородько Агафья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Белобородько Агафья Кондратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Белобородько Агафья Кондратьевна
Смерть
Неизвестно