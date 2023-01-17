Белобородько Иван Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белобородько Иван Трофимович

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Белобородько Гаврила Иванович

Мать ребёнка: Белобородько Агафья Кондратьевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Белобородько Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Белобородько Агафья Кондратьевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Белобородько Агафья Кондратьевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Белобородько Агафья Кондратьевна

Смерть
Неизвестно
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