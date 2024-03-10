Голенков леонид афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голенков леонид афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

вк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туточкина наталья леонидовна

Мать ребёнка: Голенкова любовь афанасьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туточкина наталья леонидовна

Мать ребёнка: Голенкова любовь афанасьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туточкина наталья леонидовна

Мать ребёнка: Голенкова любовь афанасьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котова мария леонидовна

Мать ребёнка: Голенкова любовь афанасьева

Смерть
Неизвестно

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