Овсянникова (Овсянникова) Наталья Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1954
Дата смерти2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1954
Рождение ребёнка
10.02.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2017