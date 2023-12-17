Овсянникова (Овсянникова) Наталья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянникова (Овсянникова) Наталья Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1954

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1954

Отец: Овсянников Борис Георгиевич

Мать: Овсянникова Мария Петровна

Рождение ребёнка
10.02.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2017
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