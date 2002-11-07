Овсянников Борис Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1922
Дата смерти07.11.2002
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1922
Отец: Овсянников Георгий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овсянникова Мария Петровна
Рождение ребёнка
21.05.1954
Дочь: Овсянникова Наталья Борисовна
Мать ребёнка: Овсянникова Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.2002