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Овсянников Борис Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1922

Дата смерти

07.11.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1922

Отец: Овсянников Георгий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овсянникова Мария Петровна

Рождение ребёнка
21.05.1954

Дочь: Овсянникова Наталья Борисовна

Мать ребёнка: Овсянникова Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овсянникова Мария Петровна

Смерть
07.11.2002
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