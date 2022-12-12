Рогозин Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Андрей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1969

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
2017
Кострома, город Кострома, Костромская область
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