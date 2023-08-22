Халимон Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХалимон Елена

Халимон Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1954

Дочь: Кибинь Лилия Михайловна

Отец ребёнка: Ерчик Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
27.06.1958

Сын: Ерчик Петр Михайлович

Отец ребёнка: Ерчик Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерчик Михаил Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close