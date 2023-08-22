Халимон Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1954
Дочь: Кибинь Лилия Михайловна
Отец ребёнка: Ерчик Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
27.06.1958
Отец ребёнка: Ерчик Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно