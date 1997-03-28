Loscutoff, Jr. (Yoder) Ilene R.
Место рожденияHarrisonville, Cass, Missouri, United States
Дата рождения15.03.1921
Дата смерти28.03.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1930
Cass, Missouri
Бракосочетание
19.02.1946
Los Angeles, California, United States
Работа или профессия
Неизвестно
Husband- bartender
Место жительства
Неизвестно
3816 McGee
Смерть
28.03.1997