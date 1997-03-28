Loscutoff, Jr. (Yoder) Ilene R. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Loscutoff, Jr. (Yoder) Ilene R.

Место рождения

Harrisonville, Cass, Missouri, United States

Дата рождения

15.03.1921

Дата смерти

28.03.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Harrisonville, Cass, Missouri, United States
Место жительства
1930
Cass, Missouri
Бракосочетание
19.02.1946

Муж: Лоскутов Loscutoff Николай Nick Николаевич Nick

Los Angeles, California, United States
Работа или профессия
Неизвестно
Husband- bartender
Место жительства
Неизвестно
3816 McGee
Смерть
28.03.1997
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