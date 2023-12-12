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Черников Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

14.02.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Черников Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Черников Николай Иванович

Мать ребёнка: Черникова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
03.12.1929

Дочь: Ивлева Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Черникова Анна Егоровна

Большая Знаменка
Рождение ребёнка
28.03.1940

Дочь: Черникова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Черникова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
03.03.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черникова Анна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кряжкова Аксинья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кряжкова Аксинья Степановна

Смерть
14.02.1967
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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