Черников Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти14.02.1967
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Черников Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Черников Николай Иванович
Мать ребёнка: Черникова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
03.12.1929
Дочь: Ивлева Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Черникова Анна Егоровна
Большая Знаменка
Рождение ребёнка
28.03.1940
Дочь: Черникова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Черникова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
03.03.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черникова Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.1967
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область