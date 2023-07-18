Агешина олеся Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агешина олеся Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1984

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1984

Отец: Смирнягин александр

Мать: Смирнягина людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Никита антонович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Агешин Алексей Игоревич