Агешина олеся Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1984
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1984
Отец: Смирнягин александр
Мать: Смирнягина людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Никита антонович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Агешин Алексей Игоревич