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Сарапкин Феодот Кодратович

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Место рождения

Соболеково, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сарапкин Кондратий Иванович

Мать: Сарапкина Вера Васильевна

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
08.05.1884

Дочь: Матрона Феодотовна

Мать ребёнка: Сарапкина Лукия Акимовна

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
18.03.1890

Сын: Сарапкин Кирилл Феодотович

Мать ребёнка: Сарапкина Лукия Акимовна

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
27.06.1891

Дочь: Марфа Феодотовна

Мать ребёнка: Сарапкина Лукия Акимовна

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
21.07.1902

Дочь: Христина Феодотовна

Мать ребёнка: Сарапкина Мария Филимоновна

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
07.11.1903

Дочь: Анна Феодотовна

Мать ребёнка: Сарапкина Мария Филимоновна

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
27.07.1906

Дочь: Евдокия Феодотовна

Мать ребёнка: Сарапкина Мария Филимоновна

Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сарапкина Мария Филимоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носкова Акилина Феодотовна

Мать ребёнка: Сарапкина Лукия Акимовна

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сарапкин Карп Феодотович

Мать ребёнка: Сарапкина Лукия Акимовна

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сарапкин Владимир Феодотович

Мать ребёнка: Сарапкина Лукия Акимовна

Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сарапкина Лукия Акимовна

Смерть
Неизвестно
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