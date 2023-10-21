Сарапкин Феодот Кодратович
Место рожденияСоболеково, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
08.05.1884
Дочь: Матрона Феодотовна
Мать ребёнка: Сарапкина Лукия Акимовна
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
18.03.1890
Сын: Сарапкин Кирилл Феодотович
Мать ребёнка: Сарапкина Лукия Акимовна
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
27.06.1891
Дочь: Марфа Феодотовна
Мать ребёнка: Сарапкина Лукия Акимовна
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
21.07.1902
Дочь: Христина Феодотовна
Мать ребёнка: Сарапкина Мария Филимоновна
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
07.11.1903
Дочь: Анна Феодотовна
Мать ребёнка: Сарапкина Мария Филимоновна
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
27.07.1906
Дочь: Евдокия Феодотовна
Мать ребёнка: Сарапкина Мария Филимоновна
Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носкова Акилина Феодотовна
Мать ребёнка: Сарапкина Лукия Акимовна
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сарапкина Лукия Акимовна
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сарапкин Владимир Феодотович
Мать ребёнка: Сарапкина Лукия Акимовна
Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сарапкина Лукия Акимовна
Смерть
Неизвестно