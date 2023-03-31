Рахаев Парфентий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1950
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рахаев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Рахаева Евдокия
Рождение ребёнка
31.03.1904
Дочь: Муханова Александра Парфентьевна
Мать ребёнка: Рахаева Евдокия
деревня Стопкино Ферзиковский район Калужской области
Рождение ребёнка
1906
Сын: Рахаев Василий Парфентьевич
Мать ребёнка: Рахаева Евдокия
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Рахаева Наталья
Мать ребёнка: Рахаева Евдокия
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Рахаева Анна Парфентьевна
Мать ребёнка: Рахаева Евдокия
Бракосочетание
1919
Жена: не указана
Смерть
Около 1950