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Рахаев Парфентий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1950

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рахаев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Рахаев Иван Парфентьевич

Мать ребёнка: Рахаева Евдокия

Рождение ребёнка
31.03.1904

Дочь: Муханова Александра Парфентьевна

Мать ребёнка: Рахаева Евдокия

деревня Стопкино Ферзиковский район Калужской области
Рождение ребёнка
1906

Сын: Рахаев Василий Парфентьевич

Мать ребёнка: Рахаева Евдокия

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Рахаева Наталья

Мать ребёнка: Рахаева Евдокия

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Рахаева Анна Парфентьевна

Мать ребёнка: Рахаева Евдокия

Бракосочетание
1919

Жена: не указана

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Около 1950
Калуга, город Калуга, Калужская область
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