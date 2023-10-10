Меренберг (Долгорукая) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меренберг (Долгорукая) Ольга Александровна

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Место рождения

Ялта, Ялта, Республика Крым

Дата рождения

08.11.1873

Дата смерти

14.08.1825

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Смерть
14.08.1825
Рождение
08.11.1873

Отец: Романов Александр II Николаевич

Мать: Юрьевская Екатерина Михайловна

Ялта, Ялта, Республика Крым
Посвящение в духовный сан
05.12.1880
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Высочайшим Именным указом Е.И.В. Императора Александра II Правительствующему Сенату присвоена фамилия Княгини Юрьевской, с титулом Светлости.
Бракосочетание
12.05.1895

Муж: не указан

Муж: Georg Nicola Graf von Merenberg - Георг Николай (Георгий Николаевич) фон Меренберг (1/13.02.1871 – 31.05.1948), сын принца Николаса Вильгельма Нассауского и Натальи Александровны Пушкиной, в перв... Показать все
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