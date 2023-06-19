Полянская (Скуратова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянская (Скуратова) Евдокия Михайловна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Скуратов Михаил Федорович

Мать: Скуратова Татьяна Семеновна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
28.01.1887

Муж: Полянский Григорий Матвеевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
свидетели : Никифор Свиридов, Крестьянин 1858- , Кирилл Полянский, Крестьянин , Леонтий Скуратов, Крестьянин 1844- , Степан Скуратов, Крестьянин 1862/- Брак: запись о браке №1, метрическая книга за 1... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1890

Сын: Полянский Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Полянский Григорий Матвеевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №112, метрическая книга за 1890 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
08.08.1896

Сын: Полянский Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Полянский Григорий Матвеевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №66, метрическая книга за 1896 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно