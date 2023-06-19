Полянская (Скуратова) Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
28.01.1887
свидетели : Никифор Свиридов, Крестьянин 1858- , Кирилл Полянский, Крестьянин , Леонтий Скуратов, Крестьянин 1844- , Степан Скуратов, Крестьянин 1862/- Брак: запись о браке №1, метрическая книга за 1... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1890
Сын: Полянский Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Полянский Григорий Матвеевич
Рождение, крещение: запись о рождении №112, метрическая книга за 1890 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
08.08.1896
Сын: Полянский Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Полянский Григорий Матвеевич
Рождение, крещение: запись о рождении №66, метрическая книга за 1896 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно