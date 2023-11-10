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Полянский Григорий Матвеевич

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
28.01.1887

Жена: Полянская Евдокия Михайловна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
свидетели : Никифор Свиридов, Крестьянин 1858- , Кирилл Полянский, Крестьянин , Леонтий Скуратов, Крестьянин 1844- , Степан Скуратов, Крестьянин 1862/- Брак: запись о браке №1, метрическая книга за 1... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1890

Сын: Полянский Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Полянская Евдокия Михайловна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №112, метрическая книга за 1890 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Поручитель
1890
Свидетель в браке Михаил Скуратов, Крестьянин 1869- и Анастасия Полянская, Крестьянка 1871-
Поручитель
1895
Свидетель в браке Александр Скуратов, Крестьянин 1875 и Наталья Ульянова, Крестьянка †1958
Рождение ребёнка
08.08.1896

Сын: Полянский Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Полянская Евдокия Михайловна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №66, метрическая книга за 1896 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно
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