Чуклина Евдокия Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧуклина Евдокия Ефимова

Чуклина Евдокия Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Чуклин Василий Леонтьев

Отец ребёнка: Чуклин Леонтий Феофанов

Рождение ребёнка
16.05.1860

Дочь: Ефросинья Леонтьева

Отец ребёнка: Чуклин Леонтий Феофанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуклин Павел Леонтьев

Отец ребёнка: Чуклин Леонтий Феофанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуклин Леонтий Феофанов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close