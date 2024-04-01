Чуклина Евдокия Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1858
Отец ребёнка: Чуклин Леонтий Феофанов
Рождение ребёнка
16.05.1860
Дочь: Ефросинья Леонтьева
Отец ребёнка: Чуклин Леонтий Феофанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чуклин Леонтий Феофанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно