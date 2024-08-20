Панарина (Злобина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина (Злобина) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Емельян Петрович

Рождение ребёнка
07.11.1908

Дочь: (Панарина) Екатерина Емельяновна

Отец ребёнка: Панарин Емельян Петрович

Рождение ребёнка
25.10.1912

Сын: Панарин Иван Емельянович

Отец ребёнка: Панарин Емельян Петрович

Рождение ребёнка
27.12.1914

Дочь: (Панарина) Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Панарин Емельян Петрович

Смерть
Неизвестно

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