Панарина (Злобина) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1908
Дочь: (Панарина) Екатерина Емельяновна
Отец ребёнка: Панарин Емельян Петрович
Рождение ребёнка
25.10.1912
Отец ребёнка: Панарин Емельян Петрович
Рождение ребёнка
27.12.1914
Дочь: (Панарина) Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Панарин Емельян Петрович
Смерть
Неизвестно