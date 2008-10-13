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Беляков Андрей Сергеевич
Беляков Андрей Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.10.2008
Пол
Мужской
Отец
Беляков Сергей Александрович
Мать
Кошелева (Афанасьева) Наталья Васильевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.2008
Отец:
Беляков Сергей Александрович
Мать:
Кошелева Наталья Васильевна
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