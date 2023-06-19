Степаненко (Коваленко) Надежда Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.12.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1897 ст.
Кубок, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.11.1899 ст.
Сын: Степаненко Фёдор Егорович
Отец ребёнка: Степаненко Егор Антонович
Рождение ребёнка
18.09.1902 ст.
Дочь: Зуева Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Степаненко Егор Антонович
Рождение ребёнка
02.10.1904 ст.
Дочь: Степаненко Пелагея Егоровна
Отец ребёнка: Степаненко Егор Антонович
Рождение ребёнка
12.08.1907 ст.
Дочь: Степаненко Анна Егоровна
Отец ребёнка: Степаненко Егор Антонович
Рождение ребёнка
06.09.1910 ст.
Сын: Степаненко Михаил Егорович
Отец ребёнка: Степаненко Егор Антонович
Смерть
Неизвестно