Степаненко (Коваленко) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степаненко (Коваленко) Надежда Васильевна

Место рождения

Нивье, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

01.12.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Нивье, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
09.02.1897 ст.

Муж: Степаненко Егор Антонович

Кубок, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.11.1899 ст.

Сын: Степаненко Фёдор Егорович

Отец ребёнка: Степаненко Егор Антонович

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.09.1902 ст.

Дочь: Зуева Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Степаненко Егор Антонович

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.10.1904 ст.

Дочь: Степаненко Пелагея Егоровна

Отец ребёнка: Степаненко Егор Антонович

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.08.1907 ст.

Дочь: Степаненко Анна Егоровна

Отец ребёнка: Степаненко Егор Антонович

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.09.1910 ст.

Сын: Степаненко Михаил Егорович

Отец ребёнка: Степаненко Егор Антонович

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно