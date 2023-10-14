(Вагина) Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вагина) Лариса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Вагин Виктор

Мать: Вагина Валентина

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