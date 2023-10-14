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(Вагина) Лариса
(Вагина) Лариса
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1962
Пол
Женский
Отец
Вагин Виктор
1938 г.р.
Мать
Вагина (Борчева) Валентина
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЩ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1962
Отец:
Вагин Виктор
Мать:
Вагина Валентина
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