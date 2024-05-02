Герасимов Никита Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.08.1879
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1879
Отец: Василий Иванович
Мать: Екатерина Федоровна
Бракосочетание
02.02.1898
Починки, Егорьевский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
28.02.1899
Дочь: Герасимова Евдокия Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1901
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1905
Дочь: Герасимова Анна Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Герасимов Георгий Никитович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1917
Сын: Герасимов Михаил Никитович
Мать ребёнка: Герасимова (Федотова) Наталья Григорьевна
Смерть
1941