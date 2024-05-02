Герасимов Никита Васильевич 25.08.1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Герасимов Никита Васильевич

Место рождения

Анохино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

25.08.1879

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1879

Отец: Василий Иванович

Мать: Екатерина Федоровна

Анохино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
02.02.1898

Жена: Герасимова (Федотова) Наталья Григорьевна

Починки, Егорьевский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
28.02.1899

Дочь: Герасимова Евдокия Никитична

Мать ребёнка: не указана

Анохино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
20.07.1901

Сын: Герасимов Иван Никитич

Мать ребёнка: не указана

Анохино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
20.07.1905

Дочь: Герасимова Анна Никитична

Мать ребёнка: не указана

Анохино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Герасимов Георгий Никитович

Мать ребёнка: не указана

Анохино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
14.02.1917

Сын: Герасимов Михаил Никитович

Мать ребёнка: Герасимова (Федотова) Наталья Григорьевна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Смерть
1941
Егорьевск, Егорьевск, Московская область

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