Елена Захарова
Место рождения
Дата рождения16.05.1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1798
Отец: Захар Афанасьев
Мать: Евдокия Минина
Её ли это запись??? МК-1798 16.05.1798 Деревни Михайлова у крестьянского сына Захара Афанасьева жена Авдотья Минина родила дочь Елену, которая крещена того же числа Восприемницею была той же деревни к... Показать все
Смерть
Неизвестно