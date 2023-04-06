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Елена Захарова

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Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

16.05.1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1764 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1798

Отец: Захар Афанасьев

Мать: Евдокия Минина

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Её ли это запись??? МК-1798 16.05.1798 Деревни Михайлова у крестьянского сына Захара Афанасьева жена Авдотья Минина родила дочь Елену, которая крещена того же числа Восприемницею была той же деревни к... Показать все
Смерть
Неизвестно
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