Телепайло Владимир Иванович
Место рожденияг.Магнитогорск, Челябинская область.
Дата рождения31.03.1943
Дата смерти10.04.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1943
Отец: Неизвестен Иван
г.Магнитогорск, Челябинская область.
Рождение ребёнка
14.01.1965
Дочь: Телепайло Елена Владимировна
Мать ребёнка: Перепелица Галина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Владимировна
Мать ребёнка: Перепелица Галина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.04.2007
г.Магнитогорск, Челябинская область.