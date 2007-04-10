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Телепайло Владимир Иванович

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Место рождения

г.Магнитогорск, Челябинская область.

Дата рождения

31.03.1943

Дата смерти

10.04.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1943

Отец: Неизвестен Иван

Мать: Телипайло Мария Гнатовна (Игнатьевна)

г.Магнитогорск, Челябинская область.
Рождение ребёнка
14.01.1965

Дочь: Телепайло Елена Владимировна

Мать ребёнка: Перепелица Галина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Владимировна

Мать ребёнка: Перепелица Галина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перепелица Галина Сергеевна

Смерть
10.04.2007
г.Магнитогорск, Челябинская область.
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