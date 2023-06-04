Маркелов Валентин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маркелов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балыкова Вероника Валентиновна
Мать ребёнка: Маркелова Наталия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гарбузова Инна Валентиновна
Мать ребёнка: Маркелова Наталия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркелов Николай Валентинович
Мать ребёнка: Маркелова Наталия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно