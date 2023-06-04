Маркелов Валентин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркелов Валентин Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маркелов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балыкова Вероника Валентиновна

Мать ребёнка: Маркелова Наталия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гарбузова Инна Валентиновна

Мать ребёнка: Маркелова Наталия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркелов Николай Валентинович

Мать ребёнка: Маркелова Наталия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркелова Наталия Николаевна

Смерть
Неизвестно