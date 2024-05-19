Кузка Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1704
Дата смерти17.01.1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузка-Василенко Иван
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Кузка-Василенко Федор Иванович
Отец ребёнка: Кузка-Василенко Иван
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Кузка-Василенко Анисим Иванович
Отец ребёнка: Кузка-Василенко Иван
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Кузка-Василенко Мартын Иванович
Отец ребёнка: Кузка-Василенко Иван
Смерть
17.01.1789
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B362-1?i=675&cc=4133834&cat=1013792