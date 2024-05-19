Кузка Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузка Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

17.01.1789

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1700 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузка-Василенко Иван

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Кузка-Василенко Федор Иванович

Отец ребёнка: Кузка-Василенко Иван

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Кузка-Василенко Анисим Иванович

Отец ребёнка: Кузка-Василенко Иван

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Кузка-Василенко Мартын Иванович

Отец ребёнка: Кузка-Василенко Иван

Завадовка, Черкаська область
Смерть
17.01.1789
Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B362-1?i=675&cc=4133834&cat=1013792

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