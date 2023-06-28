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Волгина Х

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волгин Тихон Сергеевич

Мать: Последняя Жена