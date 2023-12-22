Ямщикова Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ямщиков Николай Федорович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ямщиков Валентин Федорович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ямщикова Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Ямщиков Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ямщиков Федор
Смерть
Неизвестно