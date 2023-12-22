Ямщикова Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ямщикова Евдокия Григорьевна

Место рождения

Дюково, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Ямщиков Григорий Петрович

Мать: Ямщикова Пелагея Петровна

Дюково, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ямщиков Николай Федорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ямщиков Валентин Федорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ямщикова Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Ямщиков Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ямщиков Федор

Смерть
Неизвестно
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