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Каликин Фёдор Афанасьевич

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

07.02.1908

Дата смерти

19.01.1911

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1908

Отец: Каликин Афанасий Федосеевич

Мать: Каликина Мария Платоновна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
10.02.1908
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крестил священник Арсений Двинянинов. Крёстный - уволенный в запас армии рядовой из крестьян, житель села Верх-Чик, Каликин Евгений Архипович (что ин... Показать все
Смерть
19.01.1911
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Умер от коклюша.
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