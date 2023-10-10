Каликин Фёдор Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения07.02.1908
Дата смерти19.01.1911
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1908
Крещение
10.02.1908
Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крестил священник Арсений Двинянинов. Крёстный - уволенный в запас армии рядовой из крестьян, житель села Верх-Чик, Каликин Евгений Архипович (что ин... Показать все
Смерть
19.01.1911
Умер от коклюша.