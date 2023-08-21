Багрецов Абрам Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Багрецов Харитон Панфилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1862
Дочь: Багрецова Параскева Абрамовна
Мать ребёнка: Багрецова Фекла Ивановна
Камаган, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Багрецова Фекла Ивановна
Смерть
Неизвестно