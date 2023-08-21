Багрецов Абрам Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багрецов Абрам Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Багрецов Харитон Панфилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1862

Дочь: Багрецова Параскева Абрамовна

Мать ребёнка: Багрецова Фекла Ивановна

Камаган, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багрецова Фекла Ивановна

Смерть
Неизвестно
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