Шемигон Лука Иванович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Шемигон Иван Тимофеевич
Мать: Шемигон Христина
Рождение ребёнка
03.08.1911
Мать ребёнка: Шемигон Соломония Ефимовна
Рождение ребёнка
06.06.1914
Сын: Шемигон Федор Лукич
Мать ребёнка: Шемигон Соломония Ефимовна
Рождение ребёнка
31.10.1915
Сын: Шомигон Домиан Лукич
Мать ребёнка: Шемигон Феодора Васильева
Военная служба
31.10.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 16-й пехотный запасный батальон Место рождения. Губерния Харьковская губ. Место рождения. Уезд Изюмский уезд Место рождения. Волость Закотянская вол. Причина вы... Показать все
Военная служба
02.04.1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 163-й пехотный запасный батальон Место рождения. Губерния Харьковская губ. Место рождения. Уезд Изюмский уезд Место рождения. Волость Закотянская вол. Причина в... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1918
Дочь: Наталья Лукьяновна
Мать ребёнка: Шемигон Феодора Васильева
Рождение ребёнка
28.03.1921
Дочь: Ирина Лукьяновна
Мать ребёнка: Шемигон Феодора Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно