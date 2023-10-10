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Шемигон Лука Иванович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Шемигон Иван Тимофеевич

Мать: Шемигон Христина

Рождение ребёнка
03.08.1911

Сын: Шемигон Василий Лукич

Мать ребёнка: Шемигон Соломония Ефимовна

Рождение ребёнка
06.06.1914

Сын: Шемигон Федор Лукич

Мать ребёнка: Шемигон Соломония Ефимовна

Рождение ребёнка
31.10.1915

Сын: Шомигон Домиан Лукич

Мать ребёнка: Шемигон Феодора Васильева

Военная служба
31.10.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 16-й пехотный запасный батальон Место рождения. Губерния Харьковская губ. Место рождения. Уезд Изюмский уезд Место рождения. Волость Закотянская вол. Причина вы... Показать все
Военная служба
02.04.1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 163-й пехотный запасный батальон Место рождения. Губерния Харьковская губ. Место рождения. Уезд Изюмский уезд Место рождения. Волость Закотянская вол. Причина в... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1918

Дочь: Наталья Лукьяновна

Мать ребёнка: Шемигон Феодора Васильева

Рождение ребёнка
28.03.1921

Дочь: Ирина Лукьяновна

Мать ребёнка: Шемигон Феодора Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемигон Феодора Васильева

Смерть
Неизвестно
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