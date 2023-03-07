Марья Алексеева
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Романова Пелагея
Отец ребёнка: Александръ Григорьевъ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Никита Александровъ
Отец ребёнка: Александръ Григорьевъ
Рождение ребёнка
1782
Сын: Левъ Александровъ
Отец ребёнка: Александръ Григорьевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1793