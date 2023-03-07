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Марья Алексеева

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1760

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Романова Пелагея

Отец ребёнка: Александръ Григорьевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Никита Александровъ

Отец ребёнка: Александръ Григорьевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Левъ Александровъ

Отец ребёнка: Александръ Григорьевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александръ Григорьевъ

Смерть
1793
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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