Мяготина Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Барсуков Василий
Мать: Барсукова Зинаида
Рождение ребёнка
15.06.1973
Сын: Мяготин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Мяготин Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимошенко Наталья Александровна
Отец ребёнка: Мяготин Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимошенко Наталья Александровна
Отец ребёнка: не указан