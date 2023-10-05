Мяготина Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мяготина Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барсуков Василий

Мать: Барсукова Зинаида

Рождение ребёнка
15.06.1973

Сын: Мяготин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Мяготин Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимошенко Наталья Александровна

Отец ребёнка: Мяготин Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимошенко Наталья Александровна

Отец ребёнка: не указан

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